تمّ الخميس تأكيد أوّل إصابة بفيروس كورونا الجديد في نيجيريا بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة، وهي الإصابة الأولى من نوعها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وأكّدت الوزارة على تويتر وجود إصابة بالفيروس في ولاية لاغوس. وقالت إنّ "هذه الحالة التي تمّ تأكيدها في 27 شباط/فبراير 2020 هي الأولى التي تُسجّل في نيجيريا منذ بداية الوباء".

وأشارت إلى أنّ المصاب هو مواطن إيطاليّ يعمل في نيجيريا وكان قد عاد إلى البلاد آتيًا من مدينة ميلانو الإيطاليّة في 25 شباط/فبراير. وأكّدت الوزارة أنّه أدخِل المستشفى في لاغوس وأنّ وضعه مستقر "ولا تظهر عليه أعراض مقلقة".

وهذه الإصابة الأولى في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وكانت سُجّلت إصابتان أخريان في الأيام الأخيرة في مصر والجزائر، من دون أن يتمّ حتى الآن الإبلاغ عن أيّ وفيّات في القارّة جرّاء الفيروس.