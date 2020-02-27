تعرف على الدول العربية التي وصلها فيروس كورونا وعدد الحالات والإجراءات المتخدة للحد من انتشاره

مع الارتفاع المستمر في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19 حول العالم والأعراض التي تصاحبه، تشهد دول العالم العربي بدورها أيضا ظهور إصابات بدأت أعدادها ترتفع بشكل تدريجي في الأيام الأخيرة.

ورغم أن الإمارات العربية المتحدة كانت البلد الأول الذي أعلن عن وجود إصابات بالفيروس القاتل إلا أن الكويت تترأس حاليا قائمة الدول العربية بتسجيلها 43 إصابة وتليها البحرين بـ 33 إصابة.

وفي اليومين الماضيين أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كل من العراق ولبنان والجزائر عن تشخيص إصابات بفيروس كورونا الجديد معظمها لأشخاص أو سياح قدموا من خارج البلاد، وتم حجرهم صحيا.

ورغم عدم ظهور أي إصابة في المملكة العربية السعودية إلا أنها علقت وبشكل مؤقت الزيارات الدينية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تجذب ملايين الأشخاص سنويًا لمنع وصول المرض إلى المملكة وانتشاره. بينما أغلقت السلطات العراقية الإثنين، ضريح الإمام علي وأصبحت الفنادق المخصصة للحجاج شبه خالية.