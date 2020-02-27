شاهد: إسرائيل تمنع دخول المسافرين القادمين من إيطاليا إلى أراضيها بسبب كورونا

منعت السلطات الإسرائيلية دخول العشرات من الرعايا الأجانب الذين هبطوا على متن رحلات جوية قادمة من إيطاليا يوم الخميس، لأن السلطات تعتبر أن التشجيع على عدم السفر هو جزء من الجهود المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت، في قرار لها، عدم السماح للمسافرين القادمين من إيطاليا بالدخول، مما يضعها ضمن قائمة الدول الممنوعة من الذهاب إليها أو القدوم منها، إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة، و ماكاو وهونغ كونغ.

وذكرت السلطات أن 3 رحلات قادمة من إيطاليا هبطت في مطار بن غوريون، وقالت وزارة الداخلية إن 25 مواطنا أجنبيا من بينهم 19 إيطاليًا، قد جاؤوا على متن الطائرة من "بيرغامو"، مُنعوا من الدخول وستتم إعادتهم جواً.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إن 23 أجنبيا كانوا على متن طائرة "ايزي جيت" قادمين من إيطاليا، قد منعوا أيضا من الدخول.

لقد اتخذت إسرائيل أيضًا خطوة نادرة بالحجر على مواطنيها من السفر إلى الخارج، وقالت وزارة الصحة "يجب تجنب السفر إلى المؤتمرات والمحافل الدولية الأخرى، بما في ذلك الرحلات إلى المناسبات الدينية التي يجتمع فيها أشخاص من عدة دول".

وسجلت إسرائيل ثلاث حالات مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك حالتان داخل السفينة "الأميرة الماسية" وإسرائيلي آخر كان في شمال إيطاليا.