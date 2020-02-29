فيروس كورونا: إلغاء سباق نصف ماراثون في باريس

قررت السلطات الفرنسية إلغاء سباق نصف الماراثون الذي كان مقررا الأحد في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 44 ألف عداء وعداءة، بسبب مخاوف من فيروس كورونا الجديد، بحسب ما ذكر منظمون السبت وأكده وزير الصحة في وقت لاحق.

ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه الذي يشمل حدثا رياضيا جماعيا في فرنسا بسبب الفيروس. وأمرت الحكومة بإلغاء جميع التجمعات التي يشارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص" في مناطق مغلقة وبعض الأحداث الخارجية.

وقال وزير الصحة اوليفييه فيران إن هناك 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا، ليرتفع عدد المصابين إلى 73 منذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.