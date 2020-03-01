مساجد فرنسا تعلن سلسلة من الإجراءات لتجنب انتشار فيروس كورونا

طلب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الأحد من الأئمة والمسؤولين عن المساجد في فرنسا اتخاذ اجراءات لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي "رسالة عاجلة" للمسؤولين عن المساجد، أورد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي "بعض النصائح البسيطة والعملية" بينها "تجنب المصافحة وإعطاء الأولوية للتحية من بعد".

وأوصى أيضا بغسل اليدين "باستمرار"، وكذلك "سحب المناشف ذات الاستعمال المتعدد من أماكن الوضوء واستبدالها بمناشف تستخدم مرة واحدة". واتخذت أيضا اجراءات وقاية في الكنائس، اذ دعي المطارنة إلى "افراغ أجران المياه" المستخدمة فيها.

وسجل البلد 100 إصابة منذ نهاية كانون الثاني/يناير إضافة إلى وفاة مواطنين فرنسيين.