18 قتيلا إثر غرق عبّارة عند أحد روافد نهر الأمازون في البرازيل

قضى ما لا يقل عن 18 شخصا إثر غرق عبّارة عند أحد روافد نهر الأمازون في ولاية أمابا شمال البرازيل، على ما أعلنت السلطات التي تنسق عمليات البحث للعثور على حوالى ثلاثين مفقودا.

وتشير تقديرات حكومة الولاية إلى أن ما بين 60 شخصا إلى 70 كانوا على متن العبّارة "آنا كارولين 3" عند وقوع الحادثة السبت، غير أن هذا الرقم غير مؤكد بسبب عدم وجود قائمة بأسماء الركاب.

وأفادت الحصيلة الصادرة عصر الإثنين عن إنقاذ 46 راكبا وفقدان ثلاثين آخرين.

وأرسلت السلطات طوافات وطائرات إلى الموقع في إطار عمليات الإغاثة التي شارك فيها حوالى خمسين عسكريا.

وشبّهت إحدى الناجيات في تصريحات لموقع "جي 1" الإخباري حادثة الغرق بـ"مشهد سينمائي".

وقالت فاندرليا مونتيرو البالغة 45 عاما والتي لا تجيد السباحة "خرجنا عن طريق نافذة وصعدنا إلى أعلى العبّارة فيما كانت تغرق. بعدها أتت عبّارة أخرى لإغاثتنا ورأينا مركبنا يغرق من بعيد".

ووقعت الحادثة قبيل الفجر عند أحد الروافد قرب مصب الأمازون، وفق ما ذكرت القوات البحرية التي فتحت تحقيقا لتحديد أسباب الحادثة.

ولم تقدم السلطات أي فرضية عن أسباب الحادثة.

وكانت العبّارة قد انطلقت الجمعة من ماكابا عاصمة ولاية أمابا باتجاه سانتاريم بولاية بارا المجاورة، في رحلة تستغرق عادة 36 ساعة.