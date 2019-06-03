انتشال جثة من نهر الدانوب بعد خمسة أيام من غرق سفينة سياحية في بودابست

صرح متحدث باسم الشرطة المجرية انه تم انتشال جثة من مجرى نهر الدانوب على مسافة مئة كيلومتر من بودابست. وهذه الجثة تبدو الضحية الأولى التي يتم العثور عليها منذ الليلة التي شهدت انقلاب سفينة ميرميد السياحية في النهر في العاصمة المجرية بعد أن ارتطمت بها من الخلف سفينة سياحية أكبر بالقرب من جسر في وسط بودابست. ويفترض أن 28 من ركابها غرقوا.

وقام غواصون كوريون جنوبيون وآخرون مجريون باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة اليوم الاثنين 3 يونيو/حزيران لمحاولة انتشال الجثث من حطام السفينة التي غرقت يوم الأربعاء وعلى متنها 33 كوريا جنوبيا ومجريان هما طاقم السفينة وذلك في أسوأ كارثة من نوعها منذ نصف قرن.

وتم انتشال جثث سبعة كوريين ليلة الحادث كما تم إنقاذ سبعة كوريين أحياء. وما زال 19 كوريا والمجريان فردا الطاقم مفقودين ويُفترض أنهم في عداد الموتى.

وقال شون-كيون سونج الملحق العسكري بالسفارة الكورية الجنوبية في بودابست في تصريح للصحفيين "تم بالفعل العثور على جثة تبدو لكوري على بعد مئة كيلومتر من هنا".

من جانبه، قال كريستوف جال المتحدث باسم الشرطة المجرية في حديث لرويترز، إن السلطات ما زالت تحاول تحديد هوية الجثة ولم تؤكد بعد أنها لراكب في ميرميد.

ويُعتقد أن كثيرا من الجثث ما زالت موجودة في حطام السفينة، الذي لم يتمكن الغواصون حتى الآن من الوصول إليه بسبب مياه الفيضان المرتفعة والتيارات الشديدة.

وأرسلت كوريا الجنوبية فريق إنقاذ انضم إلى العملية اليوم الاثنين.

وقال يانوش هايدو رئيس مركز مكافحة الإرهاب "تي.إي.كيه" المجري وقائد الجانب المجري في عملية الإنقاذ للصحفيين "نحن نتعاون مع الزملاء الكوريين، هذه عملية مشتركة الآن".

ونفذ غواصو كوريا الجنوبية عمليات غوص تجريبية في الدانوب يوم الاثنين ضمن استعدادات لمحاولة الوصول إلى الحطام.

وقال فريق الإنقاذ الكوري في بيان "مهمة الغوص اليوم لا تهدف لدخول السفينة وإنما لاستيعاب الوضع أولا".

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