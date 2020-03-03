علماء يسعون لاستبدال زبدة البقر بدهون الحشرات في صنع المعجنات في بلجيكا

يعكف العلماء في بلجيكا على إجراء تجارب لاستخراج زبدة من دهون يرقات الحشرات، تكون بديلاً من زبدة حليب البقر في صنع المعجنات والحلويات، على اعتبار أن "الزبدة الحشرية أفضل للصحة وأرفق بالبيئة".

الأبحاث والتجارب بشأن "الزبدة الحشرية" تتم في جامعة خينت شمال البلاد بمشاركة لفيف من العلماء المختصين بالصحة والبيئة والبيولوجيا والتغذية، وتحت إشراف البرفيسورة دايلان تسومبا سوسا التي تؤكد أن "ثمة العديد من الأمور الإيجابية تتأسس على استخدام مكونات (دهون) الحشرات، لأنها أكثر استدامة"، حسب تعبيرها.

وتوضح تسومبا سوسا أن استخراج الزبدة من الحشرات بديل صديق للبيئة، على اعتبار أن الحشرات تستخدم مساحة أقل من الأبقار، فضلا عن أنها تستخدم كميات أقل من المياه لإنتاج الزبدة.

وتلفت البوفيسورة سوسا إلى أن ليس ثمة فرق عندما يتم استبدال زبدة حليب البقر أو الماعز بزبدة الحشرات، مشيرة إلى تشابه الطعم فيما بينهما، لا بل إن زبدة الحشرات وتحتوي دهون الحشرات على مستويات عالية من البروتين والفيتامينات والألياف والمعادن، وفق ما يراه العلماء المنخروطون في التجربة أو المروّجون لها.