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ألمانيا

شاهد: بسبب كورونا القاتل.. وزير الداخلية الألماني يرفض مصافحة ميركل

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بقلم:  يورونيوز
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المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الداخلية هورست سيهوفر
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الداخلية هورست سيهوفر   -  
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منفذا الإجراءات الوقائية اللازمة وتوصيات الأطباء لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، رفض وزير الداخلية هورست زيهوفر خلال حضوره الاجتماع مع ممثلي جمعيات المهاجرين في برلين يوم أمس الاثنين مصافحة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد أن حاولت مصافحته، ما وضع ميركل في موقف محرج.

وانتشر هذا الفيديو بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسجلت ألمانيا 165 إصابة بفيروس كورونا القاتل، بحسب منظمة الصحة العالمية، أكثر من نصفهم من سكان مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا (غرب) حيث شارك زوجان مصابان في كرنفال في نهاية شباط/فبراير.

وتخطت حصيلة فيروس ووهان التاجي يوم أمس عتبة ثلاثة آلاف وفاة مع عواقب جدية خصوصا اقتصادية في العالم مع مخاطر حصول انكماش في ألمانيا وإيطاليا وتراجع نسب النمو في العالم.

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