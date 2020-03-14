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تركيا

القمة المقررة بين إردوغان وماكرون وميركل ستعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الثلاثاء

محادثة
بقلم:  يورونيوز
القمة المقررة بين إردوغان وماكرون وميركل ستعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الثلاثاء
حقوق النشر  أ ب
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أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعقد يوم الثلاثاء عبر دائرة تلفزيونية قمة مغلقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ستكون رباعية في حال تمكّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من الانضمام إليها.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت في وقت سابق أن إردوغان سيستقبل ماكرون وميركل في 17 آذار/مارس فى إسطنبول لإجراء محادثات بشأن المهاجرين وسوريا، إلا أن المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وكنوع من الاجراءات الوقائية فضل القادة الثلاثة إجراء هذا اللقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ومن المفترض أن يتطرق المجتمعون خلال لقائهم إلى الأزمة التي نشأت بعد قرار تركيا في شباط/فبراير السماح لآلاف المهاجرين بالعبور نحو أوروبا، كرد على إطلاق قوات النظام السوري المدعومة من موسكو عملية عسكرية لاستعادة محافظة إدلب، آخر معقل رئيسي لفصائل المعارضة في سوريا. وتسبب القرار التركي بتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين نحو الحدود اليونانية وأثار هذا الملف توترات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

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