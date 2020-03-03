شاهد: كوريا الجنوبية تنشئ مراكز لاختبار فيروس كورونا

أنشأت السلطات الكورية الجنوبية في العاصمة سيول مراكز لاختبار فيروس كورونا. وأشارت السلطات إلى أنه تمّ إنشاء مراكز الاختبار هذه لتمكين الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا من تلقي الإسعافات اللازمة وتفادي اختلاطهم والحدّ الأدنى من الاتصال البشري. وقد تبنت مدن مختلفة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية نظام التشخيص والاختبار المبكر للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا.

أ ب

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وأكدت مصادر طبية رسمية تسجيل 600 حالة إصابة جديدة و3 وفيات بسبب فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4812.

وفي سياق آخر، سجلت بورصة كوريا الجنوبية ارتفاعا حيث أغلقت على ارتفاع ناهز الـ 80 بالمائة، وصعد مؤشر أسهم "كوسبي" إلى 2045.75، بمقدار 43 نقطة.