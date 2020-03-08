فيديو: سوريون يعودون إلى قرى مدمرة بعد وقف إطلاق النار في إدلب

عاد سكان قرى إدلب السورية إلى قرى ومنازل مدمرة بعد توقف أكثر من شهرين من المعارك الطاحنة في المحافظة بين قوات النظام السوري المدعوم من روسيا والفصائل المعارضة المدعومة تركياً.

وتمكن بعض السكان من العودة بعد يومين من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار تم توقيعه بين روسيا وتركيا لينهي قصفاً أجبر حوالي مليون شخص على النزوح من منازلهم باتجاه الحدود التركية.

وقال مجد صمود، الذي عاد إلى منزله ليجده محطماً: "وجدنا منزلنا منهاراً تماماً".

ويحاول نظام الأسد استعادة إدلب آخر معاقل المعارضة من خلال عملية عسكرية واسعة بدأت في ديسمبر – كانون الأول الماضي ونتج عنها مئات القتلى من الجانبين بالإضافة لجنود أتراك.