شاهد: بوتين يترك إردوغان ينتظر على بابه قبل لقاء القمة بشأن إدلب

أظهرت لقطات فيديو نشرتها وكالة أنباء روسية الأحد، انتظار الرئيس التركي طيب رجب إردوغان مع مرافيقه أمام غرفة مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل لقاء القمة الذي جمع الزعيمين بشأن إدلب.

وأوضح الفيديو الذي أحدث جدلا واسعا، بوتين جالسا لوحده داخل غرفة الاجتماعات بينما ظل إردغان منتظرا قبل أن يأذن له مسؤولون روس بالدخول للاجتماع مع بوتين.

وقرر الرئيس التركي الجلوس للراحة بينما ظل وزير الخارجية مولود شاووش واقفا في انتظار إشارة للدخول وانطلاق الاجتماع.

وعنونت الوكالة الفيديو على صفحتها "إردوغان ينتظر بوتين تحت صورة سوفوروف" وهو قائد روسي خاض عدة حروب ضد العثمانيين وشهد له التاريخ أنه لم يخسر معركة قط.

وظهر على وجه إردوغان "علامات الغضب" وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنها "إهانة وإساءة" للرئيس التركي.