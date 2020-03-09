شاهد: "السنافر" الفرنسية تتحدى فيروس كورونا وتحطم الرقم القياسي لأكبر تجمع

تجمع قرابة 3500 شخص غرب فرنسا السبت الماضي، متنكرين في أزياء لشخصيات خيالية من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "السنافر" من اجل تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر تجمع على الإطلاق لـ"السنافر"، إضافة إلى التصدي لمخاوف انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وحسب سلسلة الرسوم المتحركة، فإن "السنافر" البلجيكية، تعيش في "قرية" خيالية تضم كائنات صغيرة تعيش في منازل على شكل "فطر" في الغابة.

وقال نيكولا أحد المشاركين في الفعالية "كان علينا أن ننظر إلى القواعد، وكان علينا البحث عن الأزياء.. كانت مغامرة حقيقية، لكننا فعلناها، نحن اليوم فخورون بأن نكون أبطال العالم".

وقالت كامي إحدى المشاركات " قلنا لأنفسنا إن هذا لن يقلقنا. لن نستسلم وسنحطم الرقم القياسي العالمي. نحن أبطال العالم! هذا الأمر أكثر أهمية، لا يهم فيروس كورونا. لا نجازف بأي شيء، نحن سنافر وسنقضي على فيروس كورونا".