تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 110 آلاف حالة في 100 بلد ومنطقة بينما حصد الوباء أرواح أكثر من 3800 شخص، وفق حصيلة أعدّتها فرانس برس الاثنين.

وجاء الرقم الجديد بعدما أعلنت إيران عن 600 إصابة جديدة بالفيروس صباح الاثنين، ما رفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى أكثر من 7000.

الصين

ولا تزال الصين، حيث ظهر الفيروس أواخر العام الماضي، البلد الأكثر تأثّرا بالوباء إذ سجّلت أكثر من 80 ألف إصابة. لكن الخبراء أعربوا عن أملهم بأن تفشّي الفيروس في الصين بلغ ذروته.

سجّلت الصين 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد الإثنين، في حين يعتبر هذا العدد هو الأدنى للإصابات بالفيروس، منذ بدء عمليّة الإحصاء في كانون الثاني/يناير.

ومع حالات الوفاة الـ 22 الجديدة، وبينها 21 في مقاطعة هوباي، يرتفع عدد الوفيّات في البلاد إلى 3119.

وأعلنت السلطات الصحّية عن 40 حالة إصابة جديدة، معظمها في مقاطعة هوباي، علما بأن عدد الإصابات في الصين بلغ ثمانين ألفا و700.

وقالت الصين إنها أغلقت العديد من مستشفياتها المؤقتة التي فتحت لعلاج المصابين بالفيروس في محيط ووهان بؤرة المرض، في وقت بلغ عدد الإصابات الجديدة أدنى مستوى له.

من جهة أخرى، أعاد مجمع "ديزني لاند" في شنغهاي فتح أبوابه جزئيا الإثنين بعد أكثر من شهر على إغلاقه بسبب انتشار فيروس كوفيد-19 الذي يضرب الصين بقوة.

وأوضحت المجموعة الأميركية في بيان أن المتنزه الترفيهي بحد ذاته سيبقى مغلقا، إلا أن "عددا محدودا" من المتاجر والمطاعم وفندق، استعادت نشاطها، مضيفة "إن إجراءات نظافة صارمة جدا تطبق على العاملين والزوار. وعلى الزوار الخضوع لفحص حرارة عند وصولهم إلى المجمع على أن يضعوا قناعا واقيا طوال الوقت".

إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 133 حالة وفاة جديدة جراء فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات هناك إلى 366 شخصا.

وقد وجد ربع سكّان إيطاليا أنفسهم الأحد قيد طوق صحّي، في إجراء غير مسبوق أوروبّيًا، ولكنّ روما اتّخذته من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أصاب أكثر من مئة ألف شخص في العالم.

وفي نفس السياق، دعا وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا إلى تعليق منافسات كرة القدم المحلية،

كما تم إغلاق مناطق واسعة في شمال إيطاليا في وقت تجهد السلطات لاحتواء انتشار وانعكاسات فيروس كورونا الجديد ، وتم فعليا إغلاق مساحة يسكنها ربع سكان إيطاليا، بينها ميلانو والبندقية، في إجراءات تشبه العزل الذي فرض على بؤرة المرض في الصين.

وتقضي إجراءات العزل في إيطاليا بإقامة نقاط مراقبة للشرطة في محطات قطارات وإيقاف جميع السيارات المارة على طرق رئيسية في الاتجاهين، وتعليق رحلات من ميلانو وفرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أشهر أو غرامة بقيمة 206 يورو (233 دولار) على مخالفي القواعد.

من جهة أخرى، قُتل سجين في أحداث شغب اندلعت في أربعة سجون ايطالية احتجاجا على استحداث إجراءات لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وفق ما أعلنت منظّمة حقوقية ايطالية الأحد.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية الإثنين 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل كوريا إلى 7 آلاف و382 شخصًا، معظمهم في مدينة دايجو ومقاطعة جيونج سانج.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه حتى الآن، بلغ عدد الوَفَيَات في البلاد 51 وفاة، معظمهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة، بسبب الفيروس وذلك وَفْق المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويذكر أن هذا الرقم هو أدنى رقم يوميّ للإصابات بفيروس كورونا الجديد خلال أسبوعين في البلاد، وهذا اليوم الرابع على التوالي الذي ينخفض فيه عدد الإصابات الجديدة.

وكان مركز تدابير الحجر الصحي، أعلن اليوم الاثنين أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ارتفع إلى 7,478 حالة اعتبارًا من الساعة 4 عصرًا.

ويمثل هذا الرقم زيادة بـ96 حالة عن عدد الحالات المؤكدة حتى منتصف الليل.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 53 حالة، ووصل عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 166 حالة حتى الآن.

إيران

أعلنت إيران الأحد عن 43 وفاة جديدة ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 237 وفاة.

وأعلنت الخطوط الجوية الإيرانية تعليق كافة رحلاتها إلى أوروبا حتى إشعار آخر.

فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية منع التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وتعتبر فرنسا خامس دولة متأثرة في العالم، حيث سجلت لحد الآن 16 وفاة و949 إصابة،

وقد ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس الدفاع مساء الأحد. ولا تزال حال التأهب عند "الدرجة الثانية" في البلاد، ولكن يبدو أنّ لا مفر من العبور إلى "الدرجة الثالثة" التي تعني مواجهة وباء.

ألمانيا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا عتبة الألف إصابة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية لمعهد روبرت كوخ للوقاية من الأمراض الإثنين.

وارتفع عدد الإصابات في أكبر اقتصادات أوروبا إلى 1112 حالة مؤكدة، فيما أفادت منطقة شمال الراين وستفاليا عن 484 إصابة، هي الأعلى بين 16مقاطعة في ألمانيا.

مصر

في مصر، رست السفينة السياحية "ايه سارة" في الأقصر الأحد وتم إجلاء كل ركابها بعد اكتشاف 45 حالة من المصابين بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 48 بحسب وزيرة الصحة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت الأحد أنه تم تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا الجديد، كوفيد-19، في البلاد موضحة أن المصاب الذي فارق الحياة مواطن ألماني وصل إلى مصر قبل سبعة أيام.

السعودية

قرّرت السعودية ليل الأحد الإثنين تعليق السفر جوّاً وبحراً بشكل موقّت إلى تسع دول "حرصاً على صحّة" مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بعد ساعات على تعليق الدراسة في أرجاء البلاد حتّى إشعار آخر، في سلسلة قرارات صدرت على خلفيّة فيروس كورونا الجديد.

وكانت السعودية علّقت الأحد "موقّتاً" الدخول والخروج من محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية في شرق المملكة، في أوّل إجراء من نوعه في منطقة الخليج التي أُعلِن فيها تسجيل أكثر من 200 إصابة بفيروس كوفيد-19، معظمها لدى أشخاص عائدين من إيران.

وسجّلت السعودية 15 إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة نحو 3,800 شخص في أرجاء العالم.

وقرّرت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول مَن كان موجودًا بها خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي في مؤتمر صحافي في الرياض إنّ "عدد الموجودين في العزل الصحي او الحجر الصحي سواء المنزلي أو في المحاجر الصحية هو نحو 600 شخص".

وأشار إلىّ أن "420 سعوديا" عادوا أخيرا من إيران المجاورة حيث يتفشى الفيروس "ويتم التعامل معهم وفق الإجراءات الصحية اللازمة".

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد ، ويشار إلى أن المصاب هو مواطن تونسي يبلغ من العمر 65 عاما، وقادم من إيطاليا وتم اكتشاف مرضه عقب خضوعه لتحاليل، وقد تم إيداعه في وحدة العزل بقسم استشفائي جامعي.

الولايات المتحدة الأمريكية

قضى لحد الآن 21 شخصا على الأقل في الولايات المتحدة، وتجاوزت حصيلة الإصابات الأحد 500 حالة، لتطال ثلاثين من الولايات الأميركية الخمسين.

وذكر عدد من المسؤولين الجمهوريين أنهم "قد يكونوا احتكوا بمصابين، بينهم المرشح السابق للانتخابات الرئاسية تيد كروز، والمسؤول في الحزب مات شلاب الذي تواصل مؤخرا مع الرئيس دونالد ترامب".

جاء ارتفاع عدد الحالات في الولايات المتحدة في وقت تبدو إدارة ترامب منقسمة حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بشأن سفينة سياحية سجلت فيها إصابات بالفيروس، موجودة قبالة ساحل كاليفورنيا.

والسفينة غراند برنسيس التي تأكد إصابة 21 شخصا على متنها بفيروس كورونا الجديد من بين 3500 راكب، من المتوقع أن ترسو في أوكلاند الاثنين، وقال ترامب إنه يتعين على الركاب البقاء على متن السفينة.

من جهة أخرى أعلن الجيش الأمريكي تقييد سفر جنوده من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، كما يعلن منع عناصر القوات الأجنبية من المشاركة في التدريبات الأمريكية والتبادلات والزيارات في معظم الدول المتضررة.

كما تم إلغاء بطولة إنديان ويلز للتنس في جنوب كاليفورنيا الأمريكية ، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن وفاة رجل بسبب فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في بريطانيا إلى 3 حالات حتى الآن.

الحكومة البريطانية تعلن أنها شكلت فريقا للتصدي "للتدخل والتضليل" فيما يتعلق بانتشار فيروس "كورونا"، "كوفيد – 19"، كما أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم إن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 273 حالة ووفيتين.

البحرين

أعلن منظمو جائزة البحرين الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد أن السباق المقرر هذا الشهر سيقام من دون جمهور.

يذكر أن وزارة الصحة البحرينية منعت جميع المسافرين القادمين من دول إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين إلى عزل أنفسهم لمدة 14 يوماً بالإضافة على تحديد موعد لفحصهم طبياً.

كوريا الشمالية

تمّ الإثنين إجلاء دبلوماسيّين أجانب من كوريا الشماليّة، بعد أسابيع من حجر صحّي صارم فرضته بيونغ يانغ في محاولة منها للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

ولم تُسجّل كوريا الشماليّة أيّ إصابة بالفيروس، لكنّها فرضت قواعد صارمة، بما في ذلك إغلاق حدودها ووضع الآلاف من سكّانها في عزلة. كما أخضعت مئات الأجانب وبينهم دبلوماسيّون، لحجر في منازلهم.

ولم يعد يحقّ للدبلوماسيّين حتّى بالتنزّه في شوارع العاصمة، الأمر الذي وصفه السفير الروسي في البلاد ألكسندر ماتسيغورا بأنّه "فظيع نفسيّاً".

الأرجنتين

توجد في الأرجنتين ثماني إصابات بكورونا الجديد، كما توفي رجل في الرابعة والستين من عمره في بوينس آيرس بعد إصابته بكورونا، ليكون بذلك أول شخص يتوفى جراء الفيروس الجديد في أمريكا اللاتينية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

الفليبين

أعلن الرئيس الفلبيني حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد أن كشفت وزارة الصحة الفلبينية عن أول انتقال محلي لفيروس "كورونا"، (كوفيد -19) وتسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس.

كندا

في كندا، جرى إلغاء بطولة العالم للنساء في لعبة الهوكي على الجليد بعدما كانت مقررة من 31 آذار/مارس إلى 10 نيسان/أبريل.

وأغلقت 13 دولة مؤسساتها التعليمية، ما حرم نحو 300 مليون تلميذ في العالم من الدراسة.

السلفادور

منعت السلطات في السلفادور، دخول أشخاص آتين من ألمانيا وفرنسا، كما كان الحال سابقا بالنسبة إلى المسافرين الآتين من الصين، كوريا الجنوبية، إيطاليا وإيران.