شاهد: المصري عز الدين بهادر أكبر لاعب كرة قدم مسن يسجل هدفا خلال مباراة رسمية

دخل المصري عز الدين بهادر البالغ من العمر 75 عاما السجلات القياسية العالمية، كأكبر لاعب يحرز هدفا في مباراة رسمية لكرة القدم في مصر. وكان الرقم القياسي السابق لأكبر لاعب يحرز هدفا رسميا في مباراة لكرة القدم، يحمله كازويوشي ميورا، لاعب نادي يوكوهاما الياباني عن عمر ناهز 50 عاما.

بهادر، ذو الستة أحفاد، كان وقّع عقده مع نادي 6 أكتوبر المنافس في دوري الدرجة الثالثة المصري في شهر شباط/فبراير الماضي، وقد أحرز هدفه يوم السبت عن طريق ركلة جزاء، خلال مباراة فريقه أمام نادي جينيس، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. ويلعب بهادر مع ناديه الجديد كما يقوم بالتدريب حتى يحسن من مؤهلاته البدنية لتحقيق هدفه.

إلى ذلك يستعد بهادر لتسجيل اسمه في موسوعة غينيس برقم قياسي آخر، بصفته أكبر لاعب في تاريخ كرة القدم، وذلك عندما يشارك مع فريق 6 أكتوبر في مباراته المقبلة، في دوري الدرجة الثالثة المصري. ووفقا للوائح، فإنه ينبغي على أي لاعب أن يخوض مباراتين كاملتين، ليتم تسجيله في الموسوعة.

والجدير بالذكر أن الرقم القياسي الحالي مسجل باسم الإسرائيلي اسحاق حايك، البالغ من العمر 73 عاما، والذي تولى حراسة مرمى فريق آيروني أو يهودا لكرة القدم، وهو في الـ 73 من العمر، في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي.