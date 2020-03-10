ما حقيقة إصابة ترامب بفيروس كورونا؟

أعلن البيت الأبيض، في وقت متأخر من يوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يخضع لفحص فيروس كورونا الجديد، رغم اتصاله الشخصي بعضوين جمهوريين من الكونغرس يخضعان حاليا للحجر الصحي بسبب حضورهما مؤتمرا مع شخص تأكدت فيما بعد إصابته بالفيروس..

وقالت المتحدّثة باسم للبيت الأبيض، ستيفاني غريشمان "لم يقم الرئيس ترامب بفحص "كوفيد-19"، لأنه لم يتعامل لفترة طويلة مع أي شخص ثبت إصابته بالفيروس"، مضيفة "الرئيس ترامب لا يعاني من أي أعراض لهذا الفيروس، وهو في حالة صحية ممتازة وسيواصل طبيبه الخاص مراقبته عن كثب".

وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أعلن الإثنين، أنّه لا يعلم ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد خضع لفحص فيروس كورونا الجديد أم لا.

وردّاً على سؤال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، حول إمكانية إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا، قال بنس "بصراحة لا أعرف الجواب على هذا السؤال"، مضيفاً "سنزوّدكم سريعاً جداً بالجواب من جانب طبيب البيت الأبيض"، غير أنّ بنس أعلن أنّه شخصياً لم يخضع لفحص كورونا.

يذكر أن عضوين جمهوريين في الكونغرس، هما النائب عن ولاية جورجيا دوغ كولينز والنائب عن ولاية فلوريدا مات غايتس، أعلنا أنهما عزلا نفسيهما ذاتيا لأنهما تواصلا مباشرة مع شخص في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في ماريلاند أواخر فيفري، والذي تم تشخيصه كمصاب بفيروس كورونا المستجد.

وحسب ما نقلته وسائل الإعلام الأميركية فإن ترامب صافح النائب دوغ كولينز، من ولاية جورجيا الأسبوع الماضي، وسافر مع مات غايتس، من ولاية فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية الأولى يوم الإثنين.

وكشف كولينز أنه كان على متن الطائرة، عندما أخبره مسؤولون من مكتبه أن بعض الصور التي التقطت له تظهر أنه كان على تفاعل مع شخص، تبين فيما بعد أنه مصاب بـ"كوفيد-19"، وأضاف بأنه خضع للفحص فور هبوط الطائرة، مشيرا إلى أنه يشعر بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض، ولكن للحذر، فقد قرر البقاء في المنزل للفترة 14 يوماً.