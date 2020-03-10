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فرنسا

غريتا تونبرغ تغيب عن تظاهرات المناخ في فرنسا نهاية الأسبوع

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بقلم:  يورونيوز
غريتا تونبرغ تغيب عن تظاهرات المناخ في فرنسا نهاية الأسبوع
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أعلنت الناشطة السويدية المدافعة عن البيئة غريتا تونبرغ الثلاثاء عبر تويتر أنها لن تشارك كما كان مقررا في مسيرات من أجل المناخ يومي الجمعة والسبت في فرنسا قبيل الانتخابات البلدية، "لأسباب عائلية".

وغردت المراهقة البالغة 17 عاما "لن أتمكن من المشاركة في مسيرات غرونوبل وباريس يومي الجمعة والسبت لأسباب عائلية. وأمل أن أعود إلى فرنسا في أقرب فرصة ممكنة". وستشهد فرنسا تظاهرات كثيرة حول المناخ في 13 و14 آذار/مارس من بينها 130 يوم السبت.

وباتت غريتا تونبرغ رمزا لمخاوف الشباب وغير الشباب حيال البيئة، بدفعها ملايين الأشخاص إلى التزام قضية المناخ.

وقد دعيت خصوصا لإلقاء كلمة في قمة الأمم المتحدة حول المناخ.

وكانت بدأت تحركها بالاعتصام أيام الجمعة أمام البرلمان السويدي في آب/اغسطس 2018، مع حمل لوح كتب عليه "إضراب عن المدرسة من أجل المناخ".

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