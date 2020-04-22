11 عاما من بين ال12 عاما الأكثر سخونة عبر التاريخ كانت في آخر عقدين

وفقاً لبيانات جديدة من تقرير لبرنامج كوبرنيكوس التابع لوكالة الفضاء الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي فإنه ومنذ العام 2000 فإن 11 سنة من ضمن 12 سنة عرفت طقسا أكثر دفئا وكان العام الماضي 2019 أكثر السنوات سخونة على الإطلاق، والأكثر دفئًا في أوروبا.

كما أوضحت البيانات أنه كان هناك أيضًا اتجاه عام لارتفاع درجات الحرارة على مدار الأربعين عامًا الماضية. وقد أدى ذلك إلى موجة حر خلال الصيف في أوروبا العام الماضي مما تسبب في ذوبان الجليد القياسي في جرينلاند. وقد ساهمت موجات الحر التي شهدتها أوروبا في 2019 والحرائق التي تعرفها سيبيريا حاليا في التسريع من عملية الذوبان. كما يخشى خبراء المناخ من أن تتسبب الحرارة في تخفيض كثافة الغطاء الجليدي في جزيرة غرينلاند الواقعة بين منطقة القطب الشمالي والمحيط الأطلسي، شمال شرق كندا إلى ما تحت المستويات التي سجلت سنة 2012.

Virus Outbreak Germany Daily Life Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Matthias Schrader

وفقًا لكوبرنيكوس ، فإن ​​متوسط ​​درجة الحرارة على مدى السنوات الخمس الماضية زاد بنحو 1.1 درجة مئوية عن ما كان عليه في عصر ما قبل العصر الصناعي هو أعلى بنحو 2 درجة مئوية من متوسط ​​أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ويمكن مقارنة ذلك بارتفاعات درجات الحرارة المنصوص عليها في اتفاقية باريس ، التي تسعى إلى الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية حيث يتطلب الأمر تحولات "سريعة وبعيدة المدى" في الأرض والطاقة والصناعة والمباني والنقل والمدن. ودعت الأمم المتحدة إلى خفض الانبعاثات العالمية الصافية الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 45٪ عن مستويات عام 2010 بحلول عام 2030، لتصل إلى "صافي الصفر" في حوالي عام 2050. في حين أن العام الماضي كان أكثر الأعوام دفئًا على الإطلاق بالنسبة لأوروبا .