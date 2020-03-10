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المملكة العربية السعودية

انتعاش في بورصات الخليج وأرامكو تعلن زيادة إنتاجها اليومي الشهر المقبل

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بقلم:  يورونيوز
Saudi Aramco
Saudi Aramco   -  
حقوق النشر
Amr Nabil/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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سجلت بورصات دول الخليج انتعاشا قويا مع افتتاح التعاملات الثلاثاء بعد تسجيلها خسائر كبرى في الأيام الماضية، مستفيدة من ارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 5,5 بالمائة عند الافتتاح، بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة، كما سجلت أيضا بورصتا الكويت وقطر انتعاشا بعد خسائر كبرى في الجلسات الأخيرة.

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة الثلاثاء زيادة إنتاجها إلى 12,3 مليون برميل يوميا في نيسان/أبريل، في خطوة تصعد حرب أسعار في سوق النفط العالمية.

وذكر موقع البورصة السعودية "تداول" أنّ "أرامكو السعودية ستقوم بتزويد عملائها بـ 12,3 مليون برميل يوميا في شهر ابريل (نيسان)"، بزيادة 300 الف برميل يوميا عن الطاقة القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وكانت الأسواق الخليجية تعرّضت لخسائر كبرى في اليومين الماضيين، على خلفية انهيار أسعار النفط في خضم "حرب أسعار" بدأتها المملكة بعد اخفاق الدول النفطية في التوصل إلى اتفاق لمواصلة خفض الانتاج.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وروسيا، شريكتها الرئيسية ضمن تحالف "اوبك بلاس"، تتفاوضان على الخفض الإضافي بغية وضع حد لتراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت أسعار النفط الاثنين أكبر خسائر لها في يوم واحد منذ ثلاثة عقود مع انخفاض سعر خام برنت ل 33 دولارا للبرميل، قبل أن تعود لترتفع في الساعات الماضية.

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