ترامب ناقش أزمة النفط مع ولي العهد السعودي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أسواق الطاقة العالمية" بعدما هزّ الهبوط الكبير في أسعار النفط الأسواق عالميا.

وذكر البيان الصادر عن البيت الأبيض أن ترامب تحدّث مع بن سلمان أمس الاثنين، قائلا "ناقش الرئيس وولي العهد أسواق الطاقة العالمية وغيرها من المسائل الإقليمية والثنائية المهمة".

وتراجعت أمس الاثنين أسعار النفط بأكثر من 30 بالمئة في الأسواق الدولية مع اندلاع حرب أسعار بين السعودية وروسيا، ليتسبب الأمر بعملية بيع واسعة في أسواق الأسهم العالمية.

وبحلول الثلاثاء، تحسّنت الأسعار بنسبة عشرة بالمئة بينما تعافت أسواق الأسهم.