فيروس كورونا: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة

الصين

سجلت الصين الأربعاء ارتفاعا في الاصابات المستوردة بفيروس كورونا الجديد، ما أثار المخاوف من أن تؤدي هذه الحالات الآتية من دول أخرى الى تقويض التقدم الذي تم إحرازه في الداخل لوقف تفشي الفيروس.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية وفاة 22 شخصا وإصابة 24 آخرين في جميع أنحاء البلاد.

وتمكنت الصين من إحراز تقدم هائل في معركتها ضد الفيروس، ما دفع بالرئيس شي جينبينغ الثلاثاء الى زيارة بؤرة تشفي الفيروس مدينة ووهان واعلان كبح انتشاره بشكل مبدئي.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، لكن أرقام الأربعاء شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة باليوم السابق بسبب الزيادة في الإصابات المستوردة.

وسجلت عشر حالات جديدة جاءت من الخارج، معظمها من إيطاليا البلد الأكثر تضررا خارج الصين، ست منها في بكين التي تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من بلدان خطرة بينها إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان.

وحتى الآن أحصت لجنة الصحة 79 حالة مستوردة من الخارج، لكن مع ذلك حققت البلاد نقلة نوعية في الحد من انتشار الاصابات في الداخل.

وانخفضت الإصابات الجديدة في ووهان إلى مستوى جديد، حيث تم الإبلاغ عن 13 إصابة الأربعاء، بينما سجلت حالة واحدة أخرى غير مستوردة في البلاد.

وتخضع ووهان ومقاطعتها هاوبي لإغلاق تام منذ أواخر كانون الثاني/يناير في جهد غير مسبوق لمنع 56 مليون شخص من الانتقال الى مناطق صينية أخرى.

ولكن مع تسجيل هاوبي صفر إصابات خارج ووهان لعدة أيام متتالية، أعلنت المقاطعة الثلاثاء أنها ستسمح للأشخاص الأصحاء في المناطق منخفضة الخطورة بالتنقل داخل المقاطعة.

وأصاب الفيروس نحو 81 ألف شخص في الصين حتى الآن تعافي غالبيتهم، فيما ارتفع الأربعاء عدد الوفيات الى 3,158.

تركيا

أعلنت تركيا الأربعاء تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، مشيرة إلى أنّ المصاب رجل عاد مؤخّراً من رحلة إلى أوروبا وحالته الصحية "جيّدة".

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجا في خطاب عبر التلفزيون إنّه "مساء أمس (الثلاثاء) جاءت نتيجة اختبار مريض يُشتبه في أنّه يحمل فيروس كورونا إيجابية".

وأضاف أنّ المريض أصيب على الأرجح بمرض كوفيد-19 خلال رحلة إلى دولة اوروبية، رافضاً في الوقت نفسه تحديد المدينة التركية التي أدخل فيها المستشفى.

وتابع "هذه أول حالة مؤكّدة في بلدنا ... المريض رجل صحّته العامّة جيّدة"، مشدّداً على أنّ أفراد أسرة المريض وأقاربه وضعوا تحت المراقبة.

سلوفينيا

اعلنت سلوفينيا الثلاثاء اغلاق حدودها البرية مع ايطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته مرجان ساريك على حسابه على موقع تويتر "امرت وزارة الخارجية ووزارة الداخلية باغلاق الحدود مع ايطاليا في ضوء قرار النمسا".

ويتقاسم البلدان حدودا بطول 232 كلم.

واعلنت النمسا في وقت سابق الثلاثاء الحد في شكل كبير من دخول المسافرين الوافدين من ايطاليا لاراضيها.

الفاتيكان

أعلن الفاتيكان إغلاق كاتدرائية وساحة القديس بطرس الثلاثاء أمام السياح حتى 3 نيسان/ابريل في إطار الاجراءات الهادفة الى وقف انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال الكرسي الرسولي إن تلك الاجراءات ستبقى سارية الى حين رفع القيود التي فرضتها إيطاليا على كل أراضيها وتشمل حظر التجمعات العامة.