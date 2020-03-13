كورونا: إصابة مدرب نادي أرسنال بفيروس "كوفيد-19"

أكد نادي أرسنال الإنجليزي أن نتائج الاختبارات أثبتت إصابة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا ما تسبب في تأجيل مباراته مع مضيفه برايتون التي كانت مقررة يوم السبت.

وأعرب أرتيتا عن استيائه، قائلا "هذا مخيّب للآمال حقا لكنني أجريت الاختبار بعد شعوري بالضعف"، مضيفا "سأعود إلى العمل بمجرد السماح لي بذلك".

تأتي هذه الأخبار بعد أن أكد الدوري الإنجليزي الممتاز أن جميع المباريات ستستمر في نهاية هذا الأسبوع على الرغم من تعليق العديد من بطولات الدوري الكبرى في أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

سيعقد اجتماع طارئ الآن مع احتمال قوي بتعليق الموسم بالفعل اعتبارًا من الغد.

وجاء في بيان صادر عن النادي “تم إغلاق مركزنا التدريبي في لندن كوليني بعد أن أتت نتيجة الفحص الذي خضع له ميكيل أرتيتا للكشف عن إصابته بفيروس كورونا إيجابية". وأضاف أن أفراد النادي الذين كانوا على اتصال قريب مع ميكيل سيعزلون أنفسهم الآن طبقا للتوجيهات الصحية للحكومة"، مضيفا "نتوقع أن يكون هناك عدد كبير من الأشخاص، بما في ذلك الفريق الأول بالكامل والجهاز الفني".

وأشار البيان الى ان أرسنال يحاول الآن تتبع أي أشخاص آخرين كانوا ربما على اتصال بأرتيتا.

من جانبها دعت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى اجتماع طارئ لجميع الأندية صباح اليوم الجمعة للبحث بالموضوع.

وباتت مباراة أرسنال وبرايتون الثانية في الدوري الإنجليزي تتأثر بانتشار فيروس "كوفيد-19" الذي دفع الى إرجاء العديد من الأحداث الرياضية حول العالم أو إقامة المنافسات من دون جمهور، بعد الأولى بين أرسنال ومانشستر سيتي التي كانت مقررة الأربعاء وتأجلت بعدما أعلن النادي اللندني وضع عدد من لاعبيه في الحجر الصحي المنزلي على خلفية احتكاكهم مع مالك نادي أولمبياكوس اليوناني الذي أعلن الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا الجديد.