فيديو: مصرع 7 أشخاص في مصر بسبب سوء الأحوال الجوية

لقي7 أشخاص مصرعهم في مصر بسبب سوء أحوال الطقس وسقوط أمطار غزيرة على مختلف أنحاء البلاد، بحسب ما أكده مسؤول أمني وصحف حكومية الجمعة.

وقال المسؤول إن "منطقة الزرايب الواقعة في حي 15 مايو (جنوب القاهرة) شهدت مصرع خمسة أشخاص"، بعد أن جرفت الأمطار منازلهم، وأضاف "جاري انتشال جثامين أخرى".

والخميس ضربت مصر موجة طقس غير مستقرة شملت عواصف شديدة محمّلة بالأتربة وسقوط أمطار غزيرة، ما دعا الحكومة إلى تعطيل العمل والدراسة ذلك اليوم.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة حتى السبت، حسب ما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر.

أ ب Maya Alleruzzo

كما أفاد موقع صحيفة أخبار اليوم الحكومية بمصرع شخصين "صعقا بالكهرباء"، أعلى الطريق الدائري بالقاهرة.

وبدورها وجّهت وزارة التضامن الاجتماعي فرق الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر المصري لعمل التدخلات اللازمة بمنطقة "الزرايب".

وأوضح بيان صدر عن الوزارة الجمعة أن "فرق الهلال الأحمر قامت بعمل الإسعافات الأولية للمصابين وتقديم خدمات إغاثية لعدد 250 أسرة من أسرّة ومراتب وبطاطين ومواد غذائية جافة".

كما قررت الوزارة "صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونية بقيمة ألف جنيه (حوالي 64 دولاراً) لكل مصاب و5000 جنيه (318 دولار) لأسرة المتوفى".