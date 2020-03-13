من هم أصغر خمسة مليارديرات في العالم؟ وكيف جمعوا ثرواتهم؟

الغالبية العظمى من شباب العالم تصارع اليوم لإيجاد موطئ قدم في عالم متسارع ومتوحش، كثيرون يحاولون إيجاد فرص تؤمن لهم حياة معقولة في ظل أزمات سياسية وأمنية واقتصادية تجتاح العالم.

البطالة وقلة الخبرة وقلة الفرص والأوضاع الاقتصادية كالها هواجس تقض مضجع أحلام هؤلاء الشباب.

إلا أن فئة صغيرة تغرد خارج السرب تماماً ولا تستطيع حتى عد ملاعق الذهب التي في أفواهها.

ماذا يعني أن تكون مليارديراً وأنت لم تتجاوز 29 عاماً وربما أقل بكثير؟ من أين تأتي ثروتك؟ وكيف تصرفها؟

أسئلة نجيب عنها هنا، والبداية مع أصغر مليارديرة في العالم:

كايلي جينر.. أو كارداشيان؟ 22 عاماً

عرفها الجمهور مذ كانت في التاسعة من عمرها من خلال برنامج تلفزيون الواقع الذي قدمته عائلتها "Keeping up with Kardashians"

حالياً بعد سنوات عديدة من تلك اللحظة تعد كايلي أصغر مليارديرة في العالم بثروة تقدر بمليار دولار بفضل شركتها لمستحضرات التجميل، حيث أطلقت أول منتجاتها عام 2015.

وتدفع لها الشركات ما قدره مليون دولار مقابل كل منشور إعلاني على موقع إنستاغرام، حيث يتابعها نحو 156 مليون شخص.

في المرتبة الثانية والثالثة: الأختان أندريسين

ثاني وثالث أصغر المليارديرات في العالم هما الأختان ألكسندرا أندريسين، 23 عاماً، وكاتارينا أندريسين، 24 عاماً.

تبلغ قيمة ثروة كل من ألكسندرا وكاتارينا أندريسن 1.3 مليار دولار.

تمتلك كل منهما 42.2 ٪ من شركة الاستثمار Ferd، ومقرها في أوسلو في النرويج ، والتي أسسها والدهم يوهان إتش أندريسن.

في عام 2005 حول الأب معظم أمواله إلى بناته، وتم تقاسم الأموال بالتساوي بين الكسندرا وكاتارينا أندريسين.

غوستاف ويتزوي الرابع عالمياً

تبلغ ثروة هذا الشاب البالغ من العمر 26 عامًا 3 مليارات دولار ويمتلك 47٪ من شركة إنتاج السلمون النرويجي SalMar، الحصة التي منحه إياها والده غوستاف ويتزوي عام 2013.

هو الأغنى على هذه القائمة.

محب للأزياء، من ضيوف الصفوف الأولى لعروض الأزياء النرويجية، وهو كذلك عارض أزياء في في وكالة Next Models Worldwide.

الخامس جون كوليسون .. ثاني أصغر ملياردير عصامي في العالم

أسس رجل الأعمال الأيرلندي البالغ من العمر 29 عامًا مع شقيقه شركة الدفع Stripe عام 2010.

تقدر ثروة جون كوليسون الآن بـ 2.1 مليار دولار.

أسس جون كوليسون الشركة مع أخيه أثناء دراسته في جامعة هارفارد.