شاهد: أردنيون منقسمون حول إغلاق المساجد بسبب كورونا

عبر أردنيون عن رضائهم عن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا بينما رأى البعض الآخر أنها مبالغ فيها.

وسُجلت إصابة واحدة فقط في الأردن حتى الآن شفيت تماما من الفيروس بعد علاجها.

وأعلن رئيس الوزراء عمر رزاز اليوم السبت عن تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين بدءاً من غد الأحد بالإضافة إلى إلغاء الرحلات الجوية من وإلى الأردن حتى إشعار آخر.

كذلك قال رزاز إنه سيتم إغلاق دور العبادة ومنع الزيارات إلى السجون والمناطق السياحية وغلق الحدود البرية والجوية للأردن.

وأدى قرار إغلاق دور العبادة لغضب البعض ممن ارتأوا أن الأمر لم تصل خطورته إلى هذا الحد.