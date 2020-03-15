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المملكة العربية السعودية

السعودية تدعو جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما

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بقلم:  يورونيوز
السعودية تدعو جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما
حقوق النشر  AFP   -   Amr Nabil
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أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس السبت في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) داخل المملكة ليرتفع يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 103.

وذكرت الوزارة أن الحالة الأولى هي لمواطن قادم من إيران، وتم عزله في منشأة صحية في الأحساء، والثانية هي لمواطن موجود الآن في الحجر الصحي، كان مخالطا لحالة أعلن عنها سابقًا، وهو معزول في مستشفى بالقطيف.

ودعت الوزارة اليوم الأحد جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة ١٤ يوماً من تاريخ الدخول.

وقررت الرياض تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية لأسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد إلا في الحالات الاستثنائية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

هذا وعلقت المملكة أداء العمرة خشية وصول فيروس ووهان التاجي الذي ظهر للمرة الأولى في آواخر ديسمبر/كانون الأول من العام 2019 للمسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، ومنعت الدخول والخروج من محافظة القطيف شرق المملكة.

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