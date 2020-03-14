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إسبانيا

شاهد: مدريد تدخل خط "مدن الأشباح" بسبب فيروس كورونا

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: مدريد تدخل خط "مدن الأشباح" بسبب فيروس كورونا
حقوق النشر  JOSEP LAGO/AFP or licensors
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استيقظ سكان العاصمة الإسبانية مدريد على وقع المطاعم والمتاجر والحدائق المغلقة والشوارع شبه الفارغة من المارة والسيارات بناءً على قرار السلطات منعاً لزيادة انتشار فيروس كورونا.

وزادت حالات الإصابة بالفيروس في إسبانيا عن ستة آلاف منهم حوالي 800 حالة اليوم السبت فقط، بالإضافة إلى 191 وفاة حتى الآن منذ ظهور الفيروس.

ويتوقع أن تحذو الحكومة الإسبانية حذو إيطاليا في إعلان الغلق الكامل للبلاد عدا متاجر بيع الأغذية والصيدليات والخروج للعمل والبنوك فقط.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن حكومة مدريد بصدد إعلان حالة طوارئ لمدة أسبوعين تحد خلالها من الحركة بين السكان البالغ عددهم 46 مليون نسمة.

كذلك ينتظر أن تعلق الحكومة الدراسة بالمدارس والجامعات.

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