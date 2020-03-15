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العالم

إرجاء بدء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب وباء كوفيد-19

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بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو   -   حقوق النشر  أ ب
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أعلنت محكمة القدس أنها أرجأت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد لمدة شهرين بعدما كان من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء، مشيرة إلى المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوردت المحكمة في بيان أصدرته اليوم الأحد أنه "على ضوء انتشار فيروس كورونا وبناء على التعليمات التي تحصر عمل المحاكم بالحالات الطارئة فقط، قررنا إرجاء الجلسة الأولى إلى 24 أيار/مايو 2020".

وأعلن نتنياهو أمس السبت في خطاب متلفز أن إسرائيل تغلق ابتداءا من اليوم الأحد كافة المطاعم ومراكز التسوّق والمقاهي والصالات الرياضيّة في محاولة لوقف انتشار الفيروس القاتل بعد أن بلغ عدد المصابين 193.

وأضاف أن كلّ نشاط مرتبط بالترفيه سيتوقّف اليوم صباحًا.

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