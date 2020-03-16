وفيات العالم تتخطى وفيات الصين للمرة الأولى: آخر مستجدات وباء كورونا

تسبب فيروس كورونا الجديد بإغلاق متاجر وفرض حجر على السكان في فرنسا وإسبانيا وسط حالة من الفوضى في المطارات الأميركية، بينما تجاوز عدد الإصابات 150 ألفاً، وتوفي 6000 منهم.

وفيما سجّلت كوريا الجنوبية للمرة الأولى تفوقاً في عدد حالات التعافي على الإصابات الجديدة بكوفيد-19، اتخذت دول عدّة في أكثر من دولة من "بؤرة الفيروس"، أي أوروبا، قراراً بإغلاق الحدود، منها ألمانيا والبرتغال.

البحرين تسجل أول وفاة

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم، الإثنين، عن وفاة مواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت إحدى المصابات بفيروس كورونا (COVID-19)، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء البحرين.

فرنسا: الوضع مقلق جداً

أعلن مدير عام شؤون الصحة الفرنسي جيروم سالومون الإثنين أن الوضع في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "مقلق جدا" و"يتدهور بسرعة كبيرة" معبراً عن قلقه من احتمال وصول المستشفيات الى "أعلى قدرة استيعاب".

وقال لاذاعة فرانس إنتر إن "عدد الحالات بات يتضاعف كل ثلاثة أيام" مضيفاً "هناك مرضى في حالة صعبة، في العناية الفائقة، ويقدر عدد هؤلاء بالمئات".

وبلغ عدد حالات الوفاة في فرنسا 127 مع تسجيل نحو 5500 إصابة.

الأردن

نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، الإثنين، عن مدير إحدى المستشفيات أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 15. وذكرت بترا أن مدير مستشفى الأمير حمزة أكد أن عدد الإصابات بلغ 15.

وكانت وزارة الصحة، أكدت منذ بعد ظهر أمس الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 12 حالة، بينهم 5 أردنيين، و6 فرنسيين، وسيدة عراقيّة.

عدد الإصابات والوفيات عالمياً يتخطى الصين للمرة الأولى

للمرة الأولى منذ انتشار الفيروس زاد عدد حالات الإصابات والوفيات العالمية الإصابات والوفيات التي سجّلت في الصين. ففيما بلغ عدد الإصابات في الصين 80.860 بلغ عددها حول العالم ليل الأحد-الإثنين 86 ألفاً.

وتخطّى عدد الوفيات عالمياً 3.241 بينما سجلت في الصين 3.208 وفيات فقط.

نسبة مشاركة خفيفة في انتخابات فرنسا

عزفت نسبة كبيرة من الناخبين أمس الأحد عن المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في فرنسا التي ترزح تحت تداعيات انتشار الفيروس والخاضعة لإجراءات صارمة سعياً إلى مكافحته.

وأسفر الوباء العالمي عن وفاة 127 شخصا من أصل 5423 مصاباً في فرنسا.

إيطاليا: يوم كارثي

أحصت إيطاليا 368 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ما يرفع الحصيلة الى 1809 في هذا البلد الأوروبي الأكثر تضرراً، وفق حصيلة قدمها الدفاع المدني مساء أمس.

البرتغال تغلق حدودها مع إسبانيا

أغلقت البرتغال حدودها مع إسبانيا لمدّة شهر على الأقل. وفي مؤتمر صحافي، عقب حديثه عبر الفيديو مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، قال رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا إن البضائع والأشخاص الذين يسافرون لأسباب مهنية (إلى إسبانيا) سيسمح لهم بعبور الحدود، لكن السياح لن يسمح لهم بذلك.

وأكد كوستا "لن تكون هناك سياحة بين البرتغال وإسبانيا في الأشهر المقبلة".

الولايات المتحدة الأميركية

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) الأحد مجموعة تدابير جذرية طارئة لتعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي مخفضا معدّلات الفائدة الرئيسية إلى ما يقارب الصفر، على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقد سارع الرئيس الأميركي للإشادة بالإجراءات المتّخذة.

وكان عدد الوفيات بلغ 102 يوم أمس في الولايات المتحدة بعد تسجيل 69 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 3800 حالة.

إيران

أغلقت السلطات الإيرانية ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد، أبرز مدينة مقدسة في ايران، أمام الحجاح الأحد، وطلبت من المواطنين البقاء في المنازل لوقف انتشار فيروس كورونا الذي قالت إنه أدى الى وفاة اكثر من 724 شخص وإصابة نحو 14 ألفاً.

تركيا

فرضت تركيا منذ أمس الأحد حجراً صحياً على آلاف المعتمرين العائدين من السعودية، وفق ما أعلن مسؤولون، بعد تسجيل إصابة إضافية بفيروس كورونا الجديد رفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى ستة.

الأرجنتين

أغلقت الأرجنتين كل المؤسسات التعليمية بأمر من الرئيس كما أنها أغلقت حدودها. وأمس الأحد قال الرئيس الأرجنتيني فرنانديز في مؤتمر صحافي "لقد أغلقنا حدود الأرجنتين"، موضحاً أن الإجراء يشمل فقط الوافدين الى البلاد ولا يشمل الراغبين بالخروج منها. وسيبقى هذا الإجراء، بالإضافة الى قرار تعليق الدروس، مطبقين حتى 31 آذار/مارس.

فنزويلا.. كاراكاس قيد الحجر الصحي

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بفرض "حجر صحي جماعي" في سبع من ولايات البلاد بينها العاصمة كراكاس ابتداء من الإثنين لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال مادورو في خطاب متلفز إنّ كل الأنشطة في ولايات كراكاس وميراندا وفارغاس وزوليا وتاشيرا وأبوري وكوخيديس ستُعلّق من الساعة الخامسة صباحا الاثنين باستثناء توزيع الطعام والخدمات الصحية والنقل والأمن.