شاهد: دعوات للبنانيين بالتحلي بالمسؤولية والاستجابة لحملة "خليك بالبيت" بسبب كورونا

رغم كل المناشدات للإلتزام بالحجر المنزلي وعدم الإختلاط واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وبالرغم من الحملات التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #خليك بالبيت، لم يلتزم عدد كبير من اللبنانيين اليوم بهذه الدعوات بالرغم من بلوغ عدد الإصابات 99 حالة، بحسب وزارة الصحة.

ووجد البعض منهم في الطقس المشمس فرصة للخروج من المنزل وممارسة الرياضة وآخر خرج للترفيه عن نفسه عند الكورنيش البحري لمنطقة المنارة في بيروت.

وتجمع عشرات الأشخاص في المكان نفسه، الأمر الذي دفع الفرق المعنية في بلدية بيروت للتحرك على الفور لتفريقهم، بعد قرار الحكومة اللبنانية إلغاء التجمعات لمواجهة الفيروس القاتل.