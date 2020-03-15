كورونا يهبط بالأسواق المالية في الخليج رغم ضخ عشرات المليارات من الدولارات

سجّلت الأسواق المالية في الخليج اليوم الأحد تراجعا على الرغم من المحفزات التي أعلنتها حكومات في المنطقة لمواجهة تداعيات الإجراءات الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد.

وأعلنت السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان في اليومين الماضيين إجراءات وقائية جديدة، شملت تعليق رحلات، وإغلاق متاجر ومقاه ومطاعم، وتأجيل فعاليات ثقافية وترفيهية.

وأعلنت الإمارات يوم أمس اعتماد خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم أي ما يوازي 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب 85 شخصا حتى الآن في البلاد.

وسُجّلت في الخليج أكثر من 800 إصابة بالفيروس، أكثرها في قطر (337).

والأحد، خسرت سوق المال السعودية 1.1 بالمئة، بعد ساعات من إعلان المملكة تحفيزات مالية بقيمة 13.3 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد على تجاوز الظروف الحالية.

كما تأثّرت السوق بإعلان أرامكو تراجع أرباحها في سنة 2019 بنسبة 20.6 بالمئة.

ولم تتفاعل بورصتا أبوظبي ودبي مع محفزات مالية حكومية بقيمة 27.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد، وخصوصا القطاع المصرفي، فخسرت الأولى 1.9 بالمئة، والثانية 3.4 بالمئة.

وهبطت بورصة الكويت بنسبة 5.5 بالمئة، بعدما أعلنت الحكومة إجراءات صارمة بينها تعليق الرحلات التجارية وإغلاق صالونات التجميل والمقاهي والمطاعم ومراكز الترفيه وغيرها.

كما تراجعت بورصة البحرين بنسبة 1.5 بالمئة، في مقابل ارتفاع في قطر بنسبة 1 بالمئة، وفي سلطنة عمان بـ0.4 بالمئة.

والأسبوع الماضي، سجّلت بورصات دول الخليج خسائر كبرى وسط حرب أسعار نفطية بين السعودية وروسيا تسبّبت بتراجع أسعار الخام، وإعلان فيروس كورونا الجديد وباء عالميا.