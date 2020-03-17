شاهد: مليون تلميذ صيني يعودون إلى الدارسة فيما مدارس العالم تغلق أبوابها

أعادت مقاطعة قويتشو الصينية، المحاذية لمقاطعة هوبي حيث بدأ انتشار وباء كورونا العالمي، فتح المدارس رسمياً لتلاميذ المرحلة الإعدادية والثانوية، لبدء فصل دراسي جديد بعد أن أغلقت المدارس وفرضت حالة الطوارئ في البلاد لفترة بسبب تفشي فيروس كورونا.

واستأنفت نحو ألفيْ مدرسة تضم نحو مليون تلميذ الحصص الدراسية، بينها مدارسُ داخلية بدأت باستقبال التلاميذ منذ يوم الأحد.

وتتابع المدارس العمل بتدابير احترازية لاحتواء الوباء، منها إجبار التلاميذ على الدخول عبر بوابات مختلفة لمنع التجمعات، وفحص درجة حرارة كل تلميذ للتأكد من سلامة الجميع.

كما يخضع الموظفون وأعضاء هيئة التدريس للفحص الدوري والمراقبة الطبية.