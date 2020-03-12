بعمر 100 و101 و103.. ثلاثة عجائز صينيون يقهرون كورونا وينشرون الأمل

أعلنت وسائل إعلام صينية شفاء مسنة تبلغ من العمر 103 بالكامل من فيروس كورونا.

وقالت صحيفة تشيوتان ميتروبوليتان إن جانغ غوانغفين تعافت بعد تلقيها العلاج لمدة ست أيام فقط من اكتشاف إصابتها في مدينة ووهان بؤرة الفيروس الذي انتشر في حوالي 120 دولة حول العالم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وصارت غوانغفين أكبر شخص يهزم الفيروس بعدما تعافى منه صيني آخر بعمر 101 عام في ووهان أيضاً.

وقال الطبيب المعالج لغوانغفين للصحيفة إن عدم معاناتها مع أي أمراض أخرى سوى التهاب خفيف في الشعب الهوائية ساعد على شفائها السريع بالرغم من عمرها المتقدم.

وتم تشخيص حالة المريضة والتأكد من إصابتها بالفيروس في الأول من مارس/آذار الجاري.

ويعتبر كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالفيروس والوفاة نتيجته إلا أن حالة غوانغفين تشكل استثناء لما تشير إليه الإحصاءات بشأن مرضى وقتلى كورونا حتى الآن.

كذلك تعافى مسن صيني آخر بعمر 100 عام على الرغم من إصابته بأمراض ألزهايمر والقلب وارتفاع ضغط الدم.