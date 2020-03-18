تشييع جثمان القيادي الفلسطيني الطيب عبد الرحيم في مصر

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلا عن المندوب الفلسطيني الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أن جثمان أمين عام الرئاسة الفلسطينية، الطيب عبد الرحيم سيشيع اليوم في القاهرة عقب صلاة العصر، من مسجد الحصري في حي السادس من أكتوبر، ثم يوارى الثرى في مدافن الأسرة على طريق الفيوم.

وكان الراحل الذي توفي عن عمر ناهز 76 عاما، ولد في بلدة عنبتا شرق طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة سنة 1944، وهو ابن الشاعر الفلسطيني والشهيد عبد الرحيم محمود، صاحب قصيدة "سأحمل روحي على راحتي".

انضم الراحل إلى حركة فتح منذ سنة 1965، ودرس في القاهرة (بكالوريوس تجارة)، وكان من مؤسسي السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1993.

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