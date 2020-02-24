شاهد: رئيس الوزراء الفلسطيني يصف إجراء شركة "أمازون" بـ"العنصري"

دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إجراء شركة "أمازون"، الذي يقضي بإيصال البضائع والسلع إلى المستعمرات مجانا، على أنها جزء من إسرائيل. ووصف اشتية الإجراء بـ"العنصري"، مشيرا إلى أنه يمنح شرعية للمستوطنات من جهة ويحرم الفلسطينيين من ذات الخدمة من جهة أخرى. ودعا اشتية شركة "أمازون" إلى تصحيح موقفها فورا.

اشتية قال: "يستنكر مجلس الوزراء الإجراء العنصري لشركة "أمازون"، والذي بموجبه توصل الشركة البضائع إلى المستوطنات مجانا على أنها جزء من إسرائيل. إن الإجراء يعطي شرعية للمستعمرات ويحرم الفلسطينيين من ذات الخدمة أيضا. مطلوب من الشركة أن تصحح موقفها فورا في هذا الأمر".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد حذر من التداعيات الخطيرة لإعلان إسرائيل، إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس وعلى أرض مطار قلنديا، وما يرافقها من اقتحامات استفزازية للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى.