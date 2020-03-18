شاهد: مياه البندقية أنقى وأصفى بغياب السياح والقوارب

يبدو أن ليس كل ما يؤثر على الناس بسبب تفشي فيروس كورونا سيئاً، حيث أدى الحظر المفروض على مختلف أوجه الحياة في إيطاليا إلى الحد من درجات تلوث مياه قناة مدينة البندقية الكبيرة.

وظهرت مياه القناة أكثر نقاءً بعد عزوف السائحين وتوقف حركة الملاحة وسط بقاء الملايين من الإيطاليين بمنازلهم خوفاً من ارتفاع الإصابة بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 2500 شخص في إيطاليا حتى الآن.

وحذر عمدة إقليم فينيتو، حيث تقع البندقية، من انفجار الوضع بالمستشفيات إذا لم يلتزم المواطنون الحجر الذاتي.

وقال لوكا زايا: "إذا لم تلتزموا بالقواعد، فسينهار النظام الصحي وسأضطر لفرض حظر تجوال".

ووصل عدد الإصابات بالفيروس في إيطاليا إلى أكثر من 31,500 شخص وهو أعلى معدل إصابات ووفيات في العالم خارج بؤرة الفيروس في الصين.