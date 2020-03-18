شاهد: جولة "حصرية" لبطريقين بحديقة أسماك مغقلة بسبب كورونا

انتهزت إدارة حديقة شِد للحيوانات المائية في ولاية شيكاغو إغلاق أبوابها للحد من انتشار فيروس كورونا وأتاحت الفرصة لبطريقين للقيام بجولة حرة بداخل الحديقة.

وحرر القيمون على حماية الحيوانات في الحديقة البطريقين إدوارد وآني (ذكر وأنثى) وأشرفوا عليهما خلال جولتهما ببهو الحديقة الفارغ من الزوار.

ومن المقرر أن يتزاوج البطريقان الأسبوع القادم على أن يُسمح لهما باستكمال جولاتهما الحرة بالحديقة.

وقالت إدارة الحديقة إنها تسعى لتوفير ظروف طبيعية للقاء الحيوانات ببعضها البعض خارج نطاق حبسهما في أماكن منفردة. ونشرت صورة لبطريق آخر أُخذ في جولة للقاء عدد من أسماك الدولار الفضية.