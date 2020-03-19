إطلاق سراح مشروط لأمريكي محتجز في إيران منذ 2018

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم، الخميس، أن جمهورية إيران الإسلامية أطلقت سراح أميركي مسجون لديها، لأسباب طبية، بشرط عدم مغادرته البلاد وسط حملة إيرانية للإفراج عن معتقلين لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وكان مايكل وايت، المواطن الأميركي وأحد الجنود القدامى في البحرية الأميركية، قد ألقي القبض عليه في تموز/يوليو من العام 2018 وحكم عليه بالسجن 13 عاماً وقالت مصادر أميركية سابقاً إنه مصاب بالسرطان.

وفي بيان صدر عن الخارجية، قال بومبيو إن وايت "مايكل بات حالياً في عهدة سفارة سويسرا"، التي تمثل المصالح الأميركية في طهران في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بينها وبين واشنطن، حيث يخضع للاختبارات المطلوبة.

ودعا بومبيو أيضاً إلى الإفراج "النهائي" عنه وعن "كل الأميركيين المحتجزين بشكل غير عادل في إيران.

Michael is now in the custody of the Swiss embassy and will undergo medical testing and evaluation. The United States will continue to work for Michael’s full release as well as the release of all wrongfully detained Americans in Iran. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 19, 2020

وطبقاً لمحاميه، أُلقي القبض على وايت عام 2018 أثناء زيارته لصديقته في إيران وأدين بتهمة "إهانة المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آيه الله علي خامنئي" وبتهمة نشر صور له في إيران على مواقع التواصل الاجتماعي في مارس/آذار عام 2019.

وتطالب الإدارة الأميركية إيران بالإفراج لأسباب إنسانية عن ثلاثة أميركيين آخرين تحتجزهم طهران بالإضافة إلى العمل على الكشف عن موقع روبرت ليفينسون المختفي في طهران منذ عام 2007.

إفراجات لاحتواء كورونا

وتستعد طهران للإفراج عن "نحو عشرة آلاف معتقل" لمناسبة رأس السنة الإيرانية الجديدة التي تصادف يوم الجمعة 20 آذار/مارس على أن يستفيد من العفو نصف السجناء المدانين بالمساس بالأمن القومي، وفق السلطة القضائية.

وقالت طهران إن هذا العفو صدر عن خامنئي، بناء على طلب من رئيس السلطة القضائية، من أجل "تخفيض عدد السجناء، مع مراعاة الوضع الحساس في البلاد"، في إشارة إلى وباء كورونا المستجد.

وأعلنت إيران الخميس عن 149 وفاة إضافية بسبب كوفيد-19 ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1284 وفاة.

ووفق الأرقام الرسمية، أصيب 18,407 شخص منذ إعلان السلطات ظهور الوباء في إيران يوم 19 شباط/فبراير.