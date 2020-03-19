الدوري الإنجليزي الممتاز: لا عودة لكرة القدم قبل 30 أبريل بسبب كورونا

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إرجاء كافة المباريات حتى يوم 30 أبريل – نيسان القادم على أقل تقدير ودون تحديد أي موعد لانتهاء الموسم المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت الرابطة قد علقت سابقاً إقامة المباريات حتى نهاية الأسبوع الأولى من شهر أبريل – نيسان، إلا أن تطور انتشار الفيروس في بريطانيا وأوروبا دفعها لعقد اجتماع طارئ خرجت منه بالتمديد الجديد

ويسري التأجيل كذلك على مباريات دوريات الأقسام الأدنى ومباريات الدوري الممتاز للاعبات المحترفات.

وقالت الرابطة في بيان عقب الاجتماع: "اتحاد كرة القدم الإنجليزي، ورابطة الدوري الممتاز ودوريات الأقسام الأخرى ورابطة دوري اللاعبات المحترفات واتحادا اللاعبين والمدربين المحترفين يتفهمون أننا في أوقات غير مسبوقة وكل تعاطفنا مع كل من تأثروا بالفيروس".

وأضافت: "نحن متحدون في التزامنا لإيجاد طرق لاستكمال موسم 2019 – 2020 الكروي ولضمان إقامة جميع المباريات المحلية والقارية في أقرب وقت ممكن بمجرد أن يصبح الوضع آمناً لفعل ذلك".

كذلك قالت الرابطة إنها لن تلتزم بالأول من يونيو – حزيران كموعد إجباري لنهاية الموسم الجاري.

وتعقد الرابطة كذلك مباحثات مكثفة مع الشبكات الناقلة لمباريات الدوري من أجل ضمان توفير نوع من الاستقرار المادي لكافة الأطراف خلال فترة التوقف.