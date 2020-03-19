ذعر ورعب في بنغلاديش بعد أداء آلاف المسلمين صلاة لإنهاء كورونا

أقام ما بين عشرة و25 ألف مسلم في بنغلاديش صلاة جماعية من أجل الشفاء من وإزالة خطر فيروس كورونا وذلك بعد الإعلان عن أول حالة وفاة في البلاد جرائه أمس الأربعاء.

وقالت الشرطة إن المصلين، الذين لم يحصلوا على تصريح رسمي لصلاتهم، تجمعوا في ساحة مفتوحة في بلدة رايبور وأقاموا صلاتهم عقب الفجر.

وكانت السلطات في بنغلاديش قد علقت الدراسة وطالبت المواطنين بالتزام منازلهم أثناء محاولات الحد من انتشار الفيروس.

وتعرض المصلون لهجوم كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في بنغلاديش وخارجها لمخاطرتهم بعقد تجمع كبير قد يسهم في زيادة انتقال العدوى في البلاد.

وقال مستخدم بنغالي على موقع فيسبوك: "أمر لا يصدق أن يقام تجمع مثل هذا دون إعلام السلطات. سيتحملون المسؤولية إن وقع أمر للناس في الإقليم".

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بنغلادش 18 حالة ووفاة واحدة حتى الآن.