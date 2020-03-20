شاهد. "الطائر الخارق" الذي نجا عندما انقرضت الديناصورات

"الطائر الخارق" أو "الطائر العجيب" حفرية تم اكتشافها في أحد المواقع البلجيكية من قبل مجموعة من العلماء. ويشير العلماء إلى أنها تعود لطائر يشبه الدجاج وأنّ "الطائر العجيب" هو أحد اسلاف الدجاج والبط التي كانت تعيش في حقبة الديناصورات. ويبلغ عمر حفرية "الدجاج العجيب" حوالي 66.7 مليون سنة وهو ما يؤكد فرضية أن الدجاج كان يعيش في تلك العصور قبل أن تنقرض الديناصورات.

وفي بحث نشرته مجلة ّالطبيعة" الدورية قال دانيال فيلد من جامعة كامبريدج عن الحفرية: "هذا يعطينا أول لمحة مباشرة لدينا على الإطلاق عن طائر يبلغ عمره حوالي 66.7 مليون سنة"، مضيفا: "

"لم يمر سوى بضع مئات الآلاف من السنين قبل أن يضرب كويكب الديناصورات ويدمرها. وهكذا ، فإن حفريتنا الجديدة ، التي نود أن نطلق عليها الطائر العجيب، تعطينا لمحة غير مسبوقة عن نجاة الطيور الحديثة من ظاهرة الانقراض التي قضت على الديناصورات".

يعتقد دانيال فيلد وزملاؤه في فريق البحث أن تطور شجرة عائلة الطيور الحديثة كان في مرحلة مبكرة جدًا عندما ضرب الكويكب الديناصورات. ويرى الفريق أن حفرية "الطائر العجيب" تساعد في توضيح سبب نجاة الطيور من حدث الانقراض الجماعي في ذلك العصر والذي يعود إلى صغر حجمها مقارنة بالديناصورات العملاقة.

وتظهر الحفرية بعض السمات التي تم اقتراحها لتكون مفيدة للبقاء حيث تمّت الإشارة إلى أن "الطائر العجيب" كان صغيرا ويعيش على الأرض بالقرب من شاطئ البحر ولم يكن يعيش في الأشجار، لذا فهو لم يتأثر بحرائق الغابات.