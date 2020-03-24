الاتحاد الأوروبي يشرع في محادثات انضمام جمهورية شمال مقدونيا و ألبانيا إلى التكتل

حسب مسودة قرار بالإجماع صادر عن الاتحاد الأوروبي، وافقت دول الاتحاد ال27 على البدء في محادثات بشأن توسيع الاتحاد الأوروبي شرقاً ليشمل دولاً من غرب البلقان وهما ألبانيا وجمهورية شمال مقدونيا

فرنسا وهولندا تخففان لهجتهما المعرضة لانضمام سكوبيه وتيرانا

أما فرنسا وهولندا فقد خففتا خلال الأسابيع الأخيرة من شدة معارضتهما لانضمام سكوبيه وتيرانا إلى دول الاتحاد. فقد تضاءلت خلال السنوات الماضية آمال الدولتين في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حيث أكدت فرنسا وهولندا موقفهما الرافض لبدء أي محادثات بشأن انضمام دول البلقان للاتحاد الأوروبي. حيث تنتقد بعض دول الاتحاد الأوروبي الفساد المستشري في ألبانيا وجمهورية شمال مقدونيا وفشل الدولتين في تطبيق الديمقراطية .

ألماينا تؤيد عملية التوسع باتجاه البلقان

وتطالب باريس الدولتين المترشحتين لعضوية الاتحاد بإحداث إصلاحات تتعلق بكيفية تقويم مدى توافق الدول المرشحة للانضمام إلى التكتّل مع مبادئ الاتحاد الأوروبي والتي تشتمل على السياسة الاقتصادية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. لكن ألمانيا لا تزال تؤيد بشدّة عملية التوسع باتجاه البلقان، تلك العملية التي يصفها مسوؤلون حكوميون ألمان بأنها ذات ألولوية بالنسبة لبلاده.

اليونان توافق على بدء المحادثات وتضع شرطا

ويتطلب إطلاق مفاوضات دخول دولة ما إلى الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد على المشروع، وذكرت مصادر دبلوماسية أن اليونان قد وافقت على بدء المحادثات واشترطت تضمنين بند يقضي بالتأكيد على مطالبة ألبانيا بحماية الأقليات العرقية ممن يعيشون على أرضها. وفي حال لم تبد اي دولة اعتراضها فمن المتوقع الموافقة على القرار رسميا خلال الأسبوع الجاري.