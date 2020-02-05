بروكسل تقترح إجراءات أكثر صرامة للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي

اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأربعاء إجراءات انضمام جديدة، تتصف بصرامتها تجاه المرشحين الجدد ويمكن الرجوع عنها في حال لم يحترم المرشحون التزاماتهم.

وبحسب المشروع الذي اطلعت عليه فرانس برس، قد "يتم تعليق (مفاوضات الانضمام) في بعض المجالات، أو وقفها كليا في حال كانت التحديات (التي تواجهها العملية) جدية".

ويمكن "إعادة فتح" الفصول التي جرى الإنتهاء منها، أو "إعادة ضبطها".

ويهدف النص إلى إزالة تحفظات فرنسا التي أعاقت فتح مفاوضات مع ألبانيا وجمهورية شمال مقدونيا في وقت كانت هاتان الدولتان تستوفيان معايير العضوية السارية.

وعلاوة على شمال مقدونيا وألبانيا، تتطلع أربع دول في غرب البلقان، هي البوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود وصربيا، للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي. وجرى تعليق مفاوضات انضمام تركيا.

ولا يدخل مقترح المفوضية تعديلات على قواعد الإنضمام. غير أنّ النقطة الرئيسة ضمنه والمعنونة "تعزيز عملية الإنضمام: منظور أوروبي ذو مصداقية لغرب البلقان"، يعرّف الإنضمام بأنّه يقوم على الأهلية ويخضع لشروط.

ويشير النص إلى أنّ على دولة مرشحة ان تظهر أنّ ترشحها "ليس تلقائياً وعليه أن يعكس خيارا مجتمعيا فعالا من جانبها من أجل بلوغ واحترام أرفع المعايير والقيم الأوروبية".

ويشدد النص على أنّ "إلتزام الدول الأعضاء بناء مستقبل مشترك مع (دول) غرب البلقان بصفتها أعضاء كاملة العضوية ضمن الإتحاد هو مسعى سياسي مهم لا يختزل ببعده التقني".