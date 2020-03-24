أجهزة الأمن الأوروبية تحذر من عمليات احتيال ترتبط بفحص كورونا

قالت شرطة الأمن السيبراني في المملكة المتحدة إن عمليات الاحتيال المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا قفزت في شهر مارس الجاري بنسبة 400 في المائة مع خسائر بلغت أكثر من مليون يورو حتى الآن. معظم التقارير تتعلق بطلبات خاصة ببيع معدات منها أقنعة الوجه وسوائل مطهرة لليد والتي لم تصل أبدًا إلى طالبيها وفقًا لبيان نشره المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال.

التحذير من رسائل إلكترونية تتعلق بكورونا

وحذرت المنظمة أيضًا من رسائل البريد الإلكتروني التي تتعلق بالوقاية من فيروس كورونا حيث إذا نقر أحدهم على رابط ، يمكن للمحتال سرقة البيانات الشخصية أو تسجيلات البريد الإلكتروني أو التفاصيل المصرفية.وقد انتحل المحتالون صفات مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها أوحتى منظمة الصحة العالمية عبر وضع روابط توجه إلى صفحة لسرقة البيانات .

الجمارك البريطانية تحث على التثبت من استقبال مكالمات من جهات مجهولة

كما حذرت مصالح الجمارك بالمملكة المتحدة من مغبة الانصياع إلى مؤسسسات تدعي تقديم تنزيلات الضرائب لشراء بضائع بسبب فيروس كورونا.وفي تغريدة لها حثت جمارك المملكة المتحدة الناس من توخي الحيطة والحذر بشأن استقبال رسائل بريد الكتروني او مكالمات توجه جميعها إلى موقع يطالب بتقديم معلومات عن تفاصيل مصرفية.

الشرطة الهولندية تحذر من جهات تنتحل صفة هيئات صحية

من جانبها أصدرت الشرطة الألمانية تحذيرا مماثلا ، قائلة إن "رسائل البريد الإلكتروني المزيفة ، تدعي على ما يبدو أن أصحابها تابعون للسلطات الصحية ومنظمة الصحة العالمية فضلا عن المؤسسات والشركات يتم إرسالها مع مرفقات يحتمل أن تسبب أضرارا وهي مرسلة بصيغ docx أو .exe ".

برامج تقرأ كلمات المرور

كما حذرت أيضا من بطاقات فيروس كورونا وهي بطاقات تزعم أنها تقدم تحديثا متزامنا لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس و بمجرد النقر يتم تحميل البرامج المستهدفة في الخلفية وهي قادرة على قراءة كلمات المرورو بإمكانها التوصل إلى بيانات جهاز الكمبيوتر الخاص بك

جهات تدعي توصيل المواد الغذائية من البقالات

كما حثت الشرطة الهولندية كبار السن على توخي الحذر من المكالمات الهاتفية مصدرها أفراد يدعون أنهن ممرضات يعرض جلب بضائع من البقالة مضيفة أنه ينبغي عدم إعطاء تفاصيل بطاقة الائتمان عبر الهاتف.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات وسط تزايد عمليات الاحتيال هذه ، قائلة إنها لن ترسل روابط البريد الإلكتروني أبدًا ما لم تتلق طلبا بهذا الخصوص.فما الذي يمكنك فعله لحماية نفسك من عمليات الاحتيال؟

توجيهات الأجهزة الأمنية الأوروبية

تقدم الشرطة الألمانية والهولندية والمملكة المتحدة نصائح حول كيفية حماية نفسك من المحتالين:

لا تفتح المرفقات من رسائل البريد الإلكتروني أوأرقام الهاتف غير المعروفة لديك .

توخى الحذر والحيطة من رسائل البريد الإلكتروني التي تدعي أنها مرسلة من جهات رسمية.

اتبع الإرشادات لتنزيل رابط ما من بريد إلكتروني حيث ينبغي أن تعثر على الملف المقابل على موقع الشركة الإلكتروني.

احذر من المدفوعات عبر الروابط على رسائل البريد الإلكتروني.

احذر من القيام بعمليات الدفع التي تصلك روابطها عبر رسائل البريد الإلكتروني.

لا تعط تفاصيل شخصية عبر الهاتف لأولئك الذين يدعون جلب وشراء بضائع لك من البقالة.

تأكد من تثبيت آخر تحديثات البرامج الخاصة بالحماية من برامج تشكل خطرا عليك على حاسوبك