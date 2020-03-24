أكبر حجر صحي في العالم.. 700 مليون هندي داخل البيوت بسبب وباء كورونا

فرضت الهند تدابير حجر تشمل 700 مليون مواطن على الأقل وفق إحصاء لوكالة فرانس برس، مع تشديد القيود التي تفرضها الحكومة الهندية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال المسؤول في وزارة الصحة لاف أغاروال "لدينا 19 ولاية ومنطقة في الحجر التام. وست ولايات أخرى في الحجر الجزئي واتخذت ثلاث ولايات إضافية تدابير وقائية".

قيود على التنقل ين مختلف الولايات

وتنقسم الهند الفيدرالية إلى 28 ولاية و8 مناطق، ووضعت قيودا على التنقل بين مختلف الولايات لتجنب انتشار الفيروس. وأغلقت عدة مناطق في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة الحدود مع الولايات المجاورة. وفرض حجر في أجزاء واسعة من جنوب البلاد، تشمل العاصمة نيودلهي ومدينة بومباي الضخمة. وتم تعليق نشاط غالبية وسائل النقل المشترك، ما ترك ملايين العمال المهاجرين عالقين.

حظر الرحلات الجوية

وستمنع الرحلات الجوية المحلية اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء. وأوقفت أيضا شبكة النقل الضخمة عبر السكك الحديد التي تمثل العمود الفقري للنقل العام، وكذلك حافلات المسافات البعيدة.ومنع حتى الأحد استقبال الرحلات الدولية، ويرجح أن يمدد هذا الإجراء.

تدابير مساعدة لإبطاء انتقال الفيروس

وقال المسؤول الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية رودريكو أوفرين "يمكن أن تساعد هذه التدابير في إبطاء انتقال الفيروس بموازاة اجراءات عزل وفحص وعلاج وتتبع فعالة".

تسجيل 433 إصابة مؤكدة في الهند ووفاة 7 أشخاص وانهيار البورصة

وسجلت الهند 433 إصابة مؤكدة منذ ظهور الوباء الذي تسبب بوفاة 7 أشخاص في البلاد، وفق أرقام رسمية. ويقدّر خبراء أن هذا الرقم لا يعكس الواقع نظرا لقلة عدد الفحوص في الدولة الثانية عالميا من حيث عدد السكان. وقال رئيس الحكومة ناريندرا مودي الاثنين على تويتر "كثيرون لا يتعاملون مع الحجر بجدية. أرجوكم، حافظوا على أنفسكم وأقربائكم وتعاملوا بجدية مع التوجيهات". وفي إشارة الى الفوضى الناتجة من مكافحة كوفيد-19، سجلت بورصة بومباي الاثنين أحد أسوأ الأيام في تاريخها إذ أنهت مداولاتها على انخفاض بـ13,15 بالمئة.