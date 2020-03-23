مواعدة في زمن كورونا.. تواصلت معه عبر الانترنت واخترقت الحجر فكان الاعتقال مصيرها

أوقفت الشرطة الإسبانية سيدة بعد انكشاف أمرها وذهبت إلى منزل رجل تواعدت معه عن طريق الانترنت، مخترقة بذلك قواعد الحجر الصحي المفروضة في البلاد، بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

وقد تم اعتقال المرأة مساء السبت في أحد شوارع مدينة تورتوزا في إقليم كاتالونيا بتهمة انتهاك الحجر وفق صحيفة "البريديكو دي كاتالونيا"، وقد اكتشفت الشرطة أن المذكورة كانت عائدة لتوها من منزل رجل، تواعدت معه عن طريق تطبيق على الانترنت.

وكانت إسبانيا قد أعلنت حالة الطوارئ في البلاد يوم 14 من الشهر الحالي، ومنعت السكان من الخروج إلا لقضاء الحاجيات أو الشؤون الأساسية، في وقت تحاول فيه البلاد احتواء ثاني أكبر عملية تفشي انتشار لوباء كوفيد-19 في أوروبا، بعد إيطاليا.

وكان من المفترض أن يستمر الحجر الإلزامي 15 يوما، إلا أن الحكومة الإسبانية مدّدته إلى غاية 11 من نيسان/إبريل المقبل، فيما طالبت مناطق أخرى بإجراءات حجر أكثر صرامة للقضاء على الوباء.

في الأثناء، حذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أن الأسوأ قادم، لكنه قال إن الحكومة ستقوم بما في وسعها للقضاء على الوباء، مشيدا بالناس المطالبين بتطبيق إجراءات أكثر حزما.

وإلى غاية يوم الإثنين، سجلت في إسبانيا أكثر من 29 حالة إصابة بالفيروس، وارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 1800 حالة، فيما تعافى حوالي 2500 شخصا.

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