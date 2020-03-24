في زمن كورونا.. زواج افتراضي في الأرجنتين

بعد خطوبة استمرت سنة، كان زواج دييغو أسبيتيا وصوفيا كوجينو مقررا في 26 آذار/مارس مع حفلة تضم 400 مدعو بعد يومين على ذلك، إلا أن اجراءات الاغلاق التام في الأرجنتين اضطرتهما إلى الاحتفال بقرانهما عبر الإنترنت.

وقال دييغو (42 عاما) الذي يعمل موظفا في صيدلية في كوردوبا، المدينة الواقعة بوسط البلاد على بعد 700 كيلومتر شمال شرق بوينوس أيريس "الزواج من أهم المحطات في حياة الإنسان. ولم يكن من السهل علينا أن نقرر التخلي عن زواجنا. لكن وضعنا حلمنا جانبا، لما في ذلك مصلحة الجماعة".

زواج دييغو أسبيتيا وصوفيا كوجينو افتراضيا أ ف ب ALMENDRA FANTILLI

وقد دخلت إجراءات الحجر العام حيز التنفيذ الجمعة في كل أرجاء الأرجنتين.

مراسم الزفاف في اليوم التالي ... عبر الانترنت

وفر الجيران وصلة "واي فاي" للزوجين اللذين انتقلا قبل فترة قصيرة إلى منزلهما الجديد ولم يكن لديهما خدمة الانترنت بعد.

واحتفل عضوان من الكنيسة الإنجيلية التي ينتميان إليها بمراسم الزواج من خلال تقنية الفيديو وشارك المدعون الأربعمئة عبر "فيسبوك" و"إنستغرام".

وقالت صوفيا البالغة من العمر 32 عاما وتشتغل أستاذة في الهندسة الزراعية في جامعة كوردوبا "لم نحصل على مأدبة طعام والقصاصات الملونة ولا على فستان عرس لكن الزواج تم".

وأوضحت "الحفلة ستقام لاحقا لأننا نريد أن نتبادل القبل مع الجميع وأن نضحك ونشرب المتة"، شراب تقليدي أرجنتيني.

وفرضت السلطات الأرجنتينية الجمعة العزل التام حتى 31 آذار/مارس على الأقل على سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليونا أملا بلجم انتشار فيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن 266 شخصا على ما تظهر الأرقام الرسمية مع أربع حالات وفاة.