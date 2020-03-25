الجنس في زمن كورونا.. العادة السرية الحل الأكثر أمنا

في وقت ترتفع فيه موجات العزل الذاتي والحظر والتباعد الاجتماعي كوسيلة للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، تظهر مشكلة كيفية ممارسة الجنس وخاصة مع بقاء المئات من الملايين من الناس في منازلهم دون عمل لأيام وأسابيع طويلة.

لذلك أصدرت السلطات الصحية بمدينة نيويورك الأمريكية قائمة إرشادات خاصة بممارسة الجنس الآمن خلال تلك المحنة التي يمر بها العالم.

وكانت النصيحة الأولى بدليل الإرشادات: "أنت الشريك الجنسي الأكثر أماناً لنفسك" مشيرة إلى ممارسة العادة السرية التي تضمن عدم المخاطرة بانتقال الفيروس من شريك جنسي إلى آخر طالما تأكد الشخص من غسل يديه جيداً قبل وبعد ممارستها.

وإذا كانت العادة السرية غير مرضية بالشكل الكافي، تنصح إدارة الصحة بنيويورك الأشخاص بممارسة الجنس الكامل فقط مع أفراد من داخل المنزل.

وأثبتت الدراسات حتى الآن وجود أثار للفيروس بفضلات المصابين به عكس السوائل المنوية التي لا تظهر بها آثار كورونا وهو ما يجعل ممارسة الجنس آمنة طالما التزم الطرفان البعد عن التقبيل.

كذلك توصي الإرشادات باستخدام الواقي الذكري ووسائل تنظيم النسل للوقاية من أمراض مثل الإيدز.

“You are your safest sex partner” — obsessed with NYC’s guide to sex during corona pic.twitter.com/xuKRzD0Jhw — Chrissy Rutherford (@chrissyford) March 21, 2020

الجنس الافتراضي

وذهبت إدارة الصحة الأمريكية لعرض أقل مخاطرة مثل الجنس الافتراضي عبر الإنترنت كحل واقعي خلال تلك الأزمة وهو الحل الذي تروج له العديد من تطبيقات ومواقع المواعدة.

وكتب تطبيق "OkCupid" على موقع تويتر: "لا نعلم من يريد سماع ذلك ولكن الآن ليس بالوقت الجيد للمواعدة والذهاب إلى الحانة. فيس تايم وسكايب والمكالمات والرسال النصية الهاتفية وعبر تطبيقنا كلها (حلول) رومانسية جداً الآن".

A cool thing about our app is that you can social distance yourself AND flirt at the same time. — OkCupid (@okcupid) March 13, 2020

كذلك روّج تطبيق تيندر للفكرة بالتغريد بأن "التباعد الاجتماعي لا يعني الانفصال التام".

Social distancing doesn’t have to mean disconnecting. That’s why soon we are going to make it free for all of our members to use Tinder’s Passport feature, so you can match and chat with people anywhere in the world. pic.twitter.com/cNXaWPclT9 — Tinder (@Tinder) March 20, 2020

استهلاك المواقع الإباحية

وتشهد فترة العزل الذاتي والحظر ارتفاعاً ملحوظاً في الولوج إلى المواقع الإباحية حيث سجل موقع بورنهاب زيادة بنسبة 11.6% خلال الشهر الماضي.

وقدم الموقع عروضاً خاصة بمناسبة العزل الذاتي في دول أوروبية وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات استخدامه بنسبة 57% في إيطاليا يوم 3 مارس – آذار الماضي وبنسبة 38.2% في فرنسا ونسبة 61.3% في إسبانيا.