شاهد:"الله يحميك من كوفيد-19"....تضرع ودعاء من "الرسل الملائكة" إلى العالم

الكل يتضرع من أجل الخلاص من "جحيم كورونا" الذي يجتاح العالم والجميع يصلي ويدعو من اجل زوال كابوس كوفيد-19 مثلما تقوم به "ملائكة السماء".

و"الرسل الملائكة" هذه جماعة تابعة للكنيسة الإنجيلية في سيوداد خواريز في المكسيك وارتدى أصحابها الذين كانوا يجوبون الشوارع منذ عام 2009 زي الملائكة بأجنحة بيضاء كبيرة وفساتين طويلة لنشر رسالة السلام.

وقد اجتمعت المجموعة يوم الاثنين على جسر القرب من الحدود الأمريكية-المكسيكية لإيصال "رسائل تشجيع وإيمان للعالم الذي يواجه وباء الفيروس كورونا".

ورددت المجموعة عبارات مثل "الله يحميك من كوفيد-19" و"هناك أمل ضد كوفيد-19" وغيرها.

ورغم الحجر الصحي على مستوى المكسيك وكذلك تقييد حركة النقل عبر المعابر الحدودية في الولايات المتحدة، إلا أن المجموعة تعتزم نقل هذه الرسائل إلى عدة مدن.